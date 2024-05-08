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        Orhangazi'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:20
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        Orhangazi'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Radar Yolu mevkisinde seyreden Yaşar Ali Yılmaz (53) idaresindeki 44 HU 596 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı.

        Traktörün yolun kenarına devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı bölgeye, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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