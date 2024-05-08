Orhangazi'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi nedeniyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde Radar Yolu mevkisinde seyreden Yaşar Ali Yılmaz (53) idaresindeki 44 HU 596 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı.
Traktörün yolun kenarına devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı bölgeye, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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