Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde A.K.A'ya ait bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçaları bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Yapılan araştırmanın ardından baskın yapılan aramalarda 619 airbag, 324 aks, 232 stop farı, 120 araç göğüs paneli, 100 direksiyon simidi, 30 araç arması, 20 eksantrik ve 7 far beyni ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K.A, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Orhangazi'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Bursa'da eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren polise iki suçtan daha cezaya...
        Bursa'da eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren polise iki suçtan daha cezaya...
        Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda başvuru süreci başladı
        Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda başvuru süreci başladı
        Bursa'da akademisyenler asansör üretimini kolaylaştıracak motor geliştirdi
        Bursa'da akademisyenler asansör üretimini kolaylaştıracak motor geliştirdi
        Avukatlarının 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine itiraz ettiği polis, 5...
        Avukatlarının 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine itiraz ettiği polis, 5...
        Bursa Hayvanat Bahçesi 138 türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor
        Bursa Hayvanat Bahçesi 138 türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor