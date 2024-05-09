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        Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü

        Bursa'da site inşaatı için kazı yapılırken iki apartmanın otoparklarını çevreleyen istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:56
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        Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü
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        Bursa'da site inşaatı için kazı yapılırken iki apartmanın otoparklarını çevreleyen istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi.

        Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi Tuğrul Sokağı'nda site inşa edilecek alanda iş makineleriyle temel açma çalışması yapıldı.

        Kazı sırasında üst tarafta kalan biri boş durumdaki iki apartmanın otoparklarının istinat duvarı kısmen çöktü.

        Söz konusu otoparkların bir bölümünde toprak kayması da yaşandı.

        Emniyet şeridi çekilen alanda inceleme yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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