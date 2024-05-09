Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü

Söz konusu otoparkların bir bölümünde toprak kayması da yaşandı.

Kazı sırasında üst tarafta kalan biri boş durumdaki iki apartmanın otoparklarının istinat duvarı kısmen çöktü.

Bursa'da site inşaatı için kazı yapılırken iki apartmanın otoparklarını çevreleyen istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi.

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