Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen sanıkların davasında mütalaa açıklandı

        Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla hakkında dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen sanıkların davasında mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla hakkında dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

        9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet D. ve Emin A, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve mağdurlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Müşteki avukatı, müvekkillerinin zararının giderilmediğini belirterek şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

        İddia makamı esas hakkında mütalaasında, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er kez ayrı ayrı cezalandırılmasını ve bazı müştekilerin zararlarını gidermeye yönelik kastları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

        Mütalaayı kabul etmediğini ifade eden Emin A, zararları gidermeye çalıştıklarını ancak müştekilerin kabul etmediğini öne sürdü.

        Ahmet D. de müştekilerin yatırılan paraları iade ettiğini belirterek zararlarını gidermek istediğini yineledi.

        Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, katılan vekilinden belirlenen zararların yatırılması için hesap bilgilerini paylaşmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

        Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 6 kişi, daireler teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. İnşaat firması sahibi Emin A. ve dairelerin satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Sanıklar hakkında 32 müştekinin şikayeti üzerine aynı suçtan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü
        Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü
        Kavga edermiş gibi yaparak bir kişinin cebindeki parayı çalan 3 şüpheli tut...
        Kavga edermiş gibi yaparak bir kişinin cebindeki parayı çalan 3 şüpheli tut...
        Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
        Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bursa'da partililerle bir araya ge...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bursa'da partililerle bir araya ge...
        Bursalı çift, çölyak hastalarını tek çatı altında topladı
        Bursalı çift, çölyak hastalarını tek çatı altında topladı
        AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik ga...
        AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik ga...