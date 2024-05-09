Bursa'da yaralı bulunan ayı korumaya alındı

Olay yerine çağrılan Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iğneyle bayılttıkları ayıyı korumaya aldı.

İzleri takip eden ekipler, ayının sürünerek gittiği dere yatağında mahsur kaldığını tespit etti.

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