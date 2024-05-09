Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yaralı bulunan ayı korumaya alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ayının tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yaralı bulunan ayı korumaya alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ayının tedavisine başlandı.

        Uludağ eteklerindeki Yiğitali Mahallesi'nde yaralı haldeki ayıyı görenlerin durumu bildirmesi üzerine Uludağ Yiğitali Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri bölgede tarama yaptı.

        İzleri takip eden ekipler, ayının sürünerek gittiği dere yatağında mahsur kaldığını tespit etti.

        Olay yerine çağrılan Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iğneyle bayılttıkları ayıyı korumaya aldı.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen ayının tedavisine başlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen sanıkların d...
        Bursa'da aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen sanıkların d...
        Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü
        Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı kısmen çöktü
        Kavga edermiş gibi yaparak bir kişinin cebindeki parayı çalan 3 şüpheli tut...
        Kavga edermiş gibi yaparak bir kişinin cebindeki parayı çalan 3 şüpheli tut...
        Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
        Milli sporcu zabıta amiri, vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonu oldu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bursa'da partililerle bir araya ge...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bursa'da partililerle bir araya ge...
        Bursalı çift, çölyak hastalarını tek çatı altında topladı
        Bursalı çift, çölyak hastalarını tek çatı altında topladı