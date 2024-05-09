Bursa'da yaralı bulunan ayı korumaya alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ayının tedavisine başlandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ayının tedavisine başlandı.
Uludağ eteklerindeki Yiğitali Mahallesi'nde yaralı haldeki ayıyı görenlerin durumu bildirmesi üzerine Uludağ Yiğitali Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri bölgede tarama yaptı.
İzleri takip eden ekipler, ayının sürünerek gittiği dere yatağında mahsur kaldığını tespit etti.
Olay yerine çağrılan Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iğneyle bayılttıkları ayıyı korumaya aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen ayının tedavisine başlandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.