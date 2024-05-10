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        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Erasmus Projesi kapsamında Portekiz'de eğitime katıldı

        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, beraberindeki heyetle Erasmus+ Projesi için Portekiz'de eğitime katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:30
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        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Erasmus Projesi kapsamında Portekiz'de eğitime katıldı
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        Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, beraberindeki heyetle Erasmus+ Projesi için Portekiz'de eğitime katıldı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Programı kapsamında 2023 yılı teklif çağrısı döneminde Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından sunulan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Dijital Okuryazarlık ile Dezavantajlı Gruplara Yeni Beceriler Kazandırma" başlıklı proje eğitimi için Portekiz'in Braga kentine personel hareketliliği gerçekleştirildi.

        Eğitime Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Bünyamin Canbolat, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Denetimli Serbestlik Şefi İlker Çağıran, Sosyolog Fatih Kışan, İnfaz Koruma Memuru Şakir Arslan ve Samet Göktürk katıldı.

        Proje kapsamında Braga Adalet Sarayı ve Lizbon Yüksek Mahkemesi ziyaret edilerek projeyle Portekiz yargılama sistemi ve denetimli serbest sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaret sonrasında Braga Adliyesinde görevli hakim ve savcılara Türk bayrağı motifli filografi hediye edildi.

        Proje kapsamında, personelin dijital okuryazarlık alanında becerilerinin geliştirilmesi, eğitmen olarak kurum personellerine katkıda bulunulması, toplum tarafından dışlanmaya maruz kalan suç işlemiş bireylerin topluma yeniden entegrasyonlarının sağlanarak meslek edindirme ve dijital dünyayla bağ kurmasının sağlanması amaçlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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