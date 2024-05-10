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        Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı, 26 Mayıs'ta yapılacak

        Türkiye Bisiklet Federasyonu himayesinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BOSİAD) ev sahipliğinde organize edilen Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:36
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        Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı, 26 Mayıs'ta yapılacak
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        Türkiye Bisiklet Federasyonu himayesinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BOSİAD) ev sahipliğinde organize edilen Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Idea Factory organizasyonuyla yapılacak yarışa, Türkiye'nin çeşitli illerinden lisanslı, lisanssız olmak üzere amatör bisikletçiler katılacak.

        Bursa OSB'den başlayacak, 53 kilometrelik kısa ve 94 kilometrelik uzun parkur olmak üzere iki güzergahta yapılacak yarışta bisikletçiler; kırsal Hasköy, Çekrice, Dereköy, Mirzaoba, Kaymakoba, Trilye, Göynüklü, Nilüferköy mahallelerinden geçecek.

        Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasındaki tanıtım toplantısında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Granfondo'nun Bursa'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevheroğlu, halkın sporu ve sporcuyu desteklemesini beklediğini, sporcu güvenliği bakımından trafiğe kapatılan yollarla ilgili kamuoyundan anlayış beklediklerini anlattı.

        BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da sanayici olarak çevre bilincine sahip olmanın şart olduğunu belirterek, yaşanabilir bir dünyanın önemini vurguladı.

        Temiz çevreyi öne çıkarmaya ve her türlü etkinliği değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Çağan, "Bu nedenle de bu organizasyonun içinde yer alıyoruz. İnsanlar, havasının ve suyunun temiz olduğu bir ortamda spor yapmalı. Bu etkinlikleri ne kadar desteklersek kamu nezdinde insanların daha fazla spor yapmasını ve bunu talep etmesini sağlayacağız." dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Osman Tatlıcılar ise yarışla ilgili teknik bilgiler aktardı.

        Yarışlar sırasında şehit çocuklarına da bisiklet hediye edileceği bildirildi.

        Daha sonra bisiklet forması hediye edilen Vali Yardımcısı Cevheroğlu, bisiklete binerek görüntü verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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