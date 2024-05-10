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        Bursa'da hastaneye ait medikal malzemeleri sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Bursa'daki bir hastaneye ameliyatlar için alınan medikal malzemeleri kullanılmış gibi göstererek başkalarına sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:18
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        Bursa'da hastaneye ait medikal malzemeleri sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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        Bursa'daki bir hastaneye ameliyatlar için alınan medikal malzemeleri kullanılmış gibi göstererek başkalarına sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hastaneye ameliyatlar için temin edilen bazı medikal malzemelerin, belgeler üzerinde kullanılmış gibi gösterilip bu ürünler satılarak kurumun zarara uğratıldığı bilgisine ulaştı.

        Araştırmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen görevliler C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) gözaltına alındı.

        Belirlenen adreste yapılan aramalarda ise hastaneye ait olduğu tespit edilen 20 milyon lira değerinde tıbbi ürünler ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B, A.H.A. ve C.I. "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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