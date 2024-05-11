Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre Süleyman G, aralarında husumet bulunan Yıldırım K'nın Demetevler Mahallesi'ndeki ikametine geldi. Konuşmak için evden çağırdığı Yıldırım K. ile Süleyman G. arasında tartışma çıktı.

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