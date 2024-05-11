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        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 01:20 Güncelleme: 11.05.2024 - 01:20
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        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre Süleyman G, aralarında husumet bulunan Yıldırım K'nın Demetevler Mahallesi'ndeki ikametine geldi. Konuşmak için evden çağırdığı Yıldırım K. ile Süleyman G. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Süleyman G, Yıldırım K'yı bacağından yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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