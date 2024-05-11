Bursa'da Engelliler Haftası'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" nedeniyle konser düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Kemal Kamalı yönetti.

Gecede Türk Halk Müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Konserde engelli ve gönüllülerden oluşan koro ve solistler, "Kara Kaş Gözlerin Elmas", "Meşeli Dağlar Meşeli" ve "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" gibi eserleri müzikseverler için yorumladı.