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        Bursa'da Engelliler Haftası'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" nedeniyle konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:09
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        Bursa'da Engelliler Haftası'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" nedeniyle konser düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Kemal Kamalı yönetti.

        Gecede Türk Halk Müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

        Konserde engelli ve gönüllülerden oluşan koro ve solistler, "Kara Kaş Gözlerin Elmas", "Meşeli Dağlar Meşeli" ve "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" gibi eserleri müzikseverler için yorumladı.

        Gecenin sonunda şef, solist ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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