Bursa'da ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sürücünün ağır yaralandığı kazada, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalle içinde seyreden Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

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