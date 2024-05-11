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        Bursa'da ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:18
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        Bursa'da ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mahalle içinde seyreden Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

        Sürücünün ağır yaralandığı kazada, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Önez, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Önez, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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