Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü "Vakıf Haftası"nı etkinliklerle kutladı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki illerde, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Haftası açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 201 vakıf eserinin açılışını yaptığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, vakıfların geçmişten geleceğe çok kıymetli kültürel emanetler olduğunu vurguladı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 9 Mayıs'ta Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine vakıf kültür varlıklarının tanıtım gezisi ve piknik organizasyonu yapıldı. Muradiye Külliyesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Ulu Cami ve Yeşil Külliyesi'nin tarihçeleri, sanat tarihi uzmanlarınca anlatılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Vakfedenlerin aziz ruhlarına öğrenciler dualar etti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Müftülüklerince Bursa'da Orhan Camisi'nde, Bilecik'te Orhangazi Camisi'nde, Sakarya'da Orhan Gazi Camisi'nde, Yalova'da Rüstem Paşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif programları düzenlenerek ahirete irtihal eden vakıf banilerinin ruhlarına ithafen dualar okundu, katılımcılara güllü lokum ikram edildi.