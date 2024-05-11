Bursa'daki kadın derneği Anneler Günü için klip çekti

Bursa'da faaliyet gösteren Güçlü Alfa Kadınları Eğitim Sağlık ve Kültür Dayanışma Derneği, Türkiye genelindeki kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Anneler Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Dernek Başkanı Yasemin Duran önderliğinde hazırlanan proje kapsamında hazırlanan "Kadına Değer" şarkısına, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde klip çekildi.

Duran, yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan "Kadına Değer" şarkısı ve klibi ile kadın cinayetleri konusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.