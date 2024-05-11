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        Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

        Bursa merkezli 4 ilde tefecilik, yağma ve silah ticareti olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:09
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        Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
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        Bursa merkezli 4 ilde tefecilik, yağma ve silah ticareti olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

        Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 60 mağdurun ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Bursa merkez ve Yenişehir ilçesi ile Bilecik, Ankara ve İstanbul'da 500 polisin katılımıyla 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ziynet eşyası ve döviz, tapu, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        - "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyoruz"

        Gözaltına alınan 33 şüpheliden biri olan T.A'nın, senetle para verdiği kişi ile arasında geçen telefon konuşması teknik takibe takıldı.

        Müştekiyi arayıp, bağırarak para isteyen T.A'nın, karşısındaki kişinin "Neden bağırıyorsun, neden celalleniyorsun?" sözü üzerine, "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyoruz." dediği öğrenildi.

        Ayrıca şüphelilerin başka bir mağdurun 50 bin liralık borcunu zorla 2 milyon lira olarak tahsil ettiği belirtildi.

        Suç örgütü üyeleriyle bağlantılı 5 kişinin, 15 Nisan'da Yenişehir'den İstanbul'a silah ticareti için gittikleri sırada yakalanıp tutuklandıkları bildirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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