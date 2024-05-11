Bursa'da evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen bu kişi ile yangının çıktığı evdeki bir kadın, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ev sakinlerinin dışarı çıkarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Örnekköy Mahallesi'ndeki Örnekköy Yolu Caddesi'nde iki katlı binada, yabancı uyruklu ailenin kiracı olarak yaşadığı zemin katta yangın çıktı.

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