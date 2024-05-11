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        BTÜ'de Gazze'ye destek için başlatılan çadır nöbetine anaokulu öğrencilerinden destek

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için çadır nöbeti başlatan öğrencilere, anaokullu minikler de destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:41
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        BTÜ'de Gazze'ye destek için başlatılan çadır nöbetine anaokulu öğrencilerinden destek
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        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için çadır nöbeti başlatan öğrencilere, anaokullu minikler de destek verdi.

        Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Yerleşkesi'nde 3 Mayıs'ta başlatılan etkinliğe destek vermek için anaokulu öğrencileri de çadırların bulunduğu alana geldi.

        Özel Alim Anaokulu kurucusu, eğitimci ve uzman klinik psikolog Emine Yenilmezcan, yaptığı açıklamada, küçük bir adımla bile olsa Gazzeli çocuklara destek olmanın önemini vurgulamak ve toplumun dayanışma ruhunu canlandırmak istediklerini bildirdi.

        Bu etkinliğin bir fırsat olacağını belirten Yenilmezcan, şunları kaydetti:

        "Umarım bu çocuklara bir nebze olsun yardımcı olabiliriz. Dünyada olup bitenlere karşı, düşünülenin aksine çocuklarımız da duyarsız değil. Biz çocukların maruz kaldığı görüntüler, yetişkin sohbetleri ve kaygıları hakkında çocuklarımızla konuşuyoruz. Onların bu çirkin olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini regüle etmeleri için destek oluyoruz. Onları güçlendirmek için aynı zamanda kötülüğe son verilmesi için seslerini duyurabilmelerini sağlamak istiyoruz."

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