Bursa ve Bilecik'te İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

Bursa ve Bilecik'te, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara tepki yürüyüşleri yapıldı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca Anneler Günü öncesi mazlum annelerle dayanışma için düzenlenen etkinlikte, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Ulu Cami önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İmran Tezcan, anneliğin Gazze'de bambaşka bir anlam kazandığını söyledi.

Gazze'de anneliğin, şehit olan evladını Rabb'ine uğurlarken geride şehit düşecek evladı olduğuna sevinmek anlamına geldiğini vurgulayan Tezcan, "Gazze'de annelik, yetim kalan yavrularını binbir meşakkatle doyurup her şeye rağmen ayakta kalabilmektir. Gazze'de annelik, bu davayı ardından yürütecek nesillerin önünde vakarla, sabırla, dirençle dimdik durabilmektir." ifadesini kullandı.

Tezcan, aylardır kar kış demeden, her yaşta, her inançta her milletten insanlar bu zulme "dur" diyebilmek için sokaklara döküldüğünü anımsattı.

Tüm dünyada gençlerin bu davaya sahip çıktığını anlatan Tezcan, "İşte bizler bugün kapitalizmin bize dayattığı, tüketimi körükleyip duygularınızı yozlaştıran Anneler Günü'nü bambaşka bir şekle büründürmek için toplandık. Bizi uyandırıp kendimize getiren, hangi görüşten, hangi milletten olursak olalım bizi birleştiren Gazze davasını gelecek nesle aktaracak anneler, evlatlarımıza Gazze'deki kahraman anneleri ve çocuklarını gösterelim." diye konuştu.