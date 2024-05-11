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        Bursa ve Bilecik'te İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

        Bursa ve Bilecik'te, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara tepki yürüyüşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:42
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        Bursa ve Bilecik'te İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
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        Bursa ve Bilecik'te, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara tepki yürüyüşleri yapıldı.

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca Anneler Günü öncesi mazlum annelerle dayanışma için düzenlenen etkinlikte, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Ulu Cami önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İmran Tezcan, anneliğin Gazze'de bambaşka bir anlam kazandığını söyledi.

        Gazze'de anneliğin, şehit olan evladını Rabb'ine uğurlarken geride şehit düşecek evladı olduğuna sevinmek anlamına geldiğini vurgulayan Tezcan, "Gazze'de annelik, yetim kalan yavrularını binbir meşakkatle doyurup her şeye rağmen ayakta kalabilmektir. Gazze'de annelik, bu davayı ardından yürütecek nesillerin önünde vakarla, sabırla, dirençle dimdik durabilmektir." ifadesini kullandı.

        Tezcan, aylardır kar kış demeden, her yaşta, her inançta her milletten insanlar bu zulme "dur" diyebilmek için sokaklara döküldüğünü anımsattı.

        Tüm dünyada gençlerin bu davaya sahip çıktığını anlatan Tezcan, "İşte bizler bugün kapitalizmin bize dayattığı, tüketimi körükleyip duygularınızı yozlaştıran Anneler Günü'nü bambaşka bir şekle büründürmek için toplandık. Bizi uyandırıp kendimize getiren, hangi görüşten, hangi milletten olursak olalım bizi birleştiren Gazze davasını gelecek nesle aktaracak anneler, evlatlarımıza Gazze'deki kahraman anneleri ve çocuklarını gösterelim." diye konuştu.

        Etkinliğe destek veren Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sevim Erol da Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

        - Bilecik'te öğrenciler İsrail'e tepki gösterdi

        Bilecik'te Atatürk Parkı'nda toplanan öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdükten sonra basın açıklaması yaptı.

        Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Engiz, 200 günden fazladır bölgedeki çatışmaların sürdüğünü hatırlattı.

        Gazze ve Kudüs özgürleşinceye kadar Filistinlilerin yanında olacaklarını bildiren Engiz, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki direniş basit bir insan hakları mücadelesi değil, hak ile batılın mücadelesidir. Pazartesi günü Hamas'ın ateşkes çağrısına rağmen Refah'a saldırı başlatan İsrail, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi. İsrail askerlerinin bölgeyi ele geçirmesi ile eş zamanlı Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti. Zaten yetersiz ve az sayıda yardım geçişi olan Refah'a yardımlar artık tamamen kesildi."

        Engiz, tüm yetkilileri İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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