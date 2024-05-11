Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 14, Neal 9, Michineau 14, Brown 32, Zivko 26, Ömer Utku Al 4, Davit Mutaf 13, Metin Türen
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 10, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Noua 20, Montley 4, Metecan Birsen, Tarık Biberoviç 15, Pierre 11, Dorsey 6, Madar 20
1. Periyot: 25-25
Devre: 40-51
3. Periyot: 68-68
Normal süre: 96-96
5 faulle çıkan: 36.51 Neal (Bursaspor İnfo Yatırım)
BURSA
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