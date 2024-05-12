Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Farklı meslek gruplarından gönüllü arama kurtarma personeli anneler, afet ve kayıplarda yer alıyor

        Bursa'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren NAK Arama Kurtarma bünyesinde gönüllülük esasına göre farklı meslek gruplarına mensup anneler, çeşitli afet ve kayıp arama çalışmalarında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Farklı meslek gruplarından gönüllü arama kurtarma personeli anneler, afet ve kayıplarda yer alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren NAK Arama Kurtarma bünyesinde gönüllülük esasına göre farklı meslek gruplarına mensup anneler, çeşitli afet ve kayıp arama çalışmalarında bulunuyor.

        NAK Arama Kurtarma ekibi, deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kazalar ve kayıp vakalarında zor koşullara rağmen görev yapıyor.

        Bir çocuğun ilk oyun arkadaşı ve hayat boyu destekçisi olan anneler, hayatın her alanında olduğu gibi gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine de canla başla katkı sunuyor.

        Hayatlarından fedakarlık ederek arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekipte, sağlık çalışanı, ev kadını, emlakçı gibi mesleki rollere sahip anneler de bulunuyor.

        Arama kurtarma gönüllüsü ev kadını Fatma Kort (48), AA muhabirine, 2 çocuğu olduğunu ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya karar verdiğini söyledi.

        Yoğun olarak arama çalışmalarında görev yaptığını belirten Kort, "Kendimde çok büyük değişiklikler olduğuna inanıyorum. Bu 1 sene içerisinde kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Çocuklarımı düşünüyorum ama çocuklarımın da bu işi yapmasını istiyorum. Evde sürekli yaptığımız güzel şeylerden bahsederek onları da motive etmeye çalışıyorum. İlerde onların da böyle işlerde görev almasını istiyorum." dedi.

        Kort, kayıp bir şahsı çeşitli arama çalışmaları sonucunda bulduklarında çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

        "Biz çok mutlu oluyoruz onları kurtardığımız ya da bulduğumuz vakit. Hele bir çocuksa, onları annesine kavuşturmak ayrı bir şey. Hep gözlerimiz dolu dolu oluyor, çünkü annelik ayrı bir şey. Hele bir çocuğu anneye kavuşturmak çok çok ayrı bir şey. İnşallah tüm kayıp olan çocuklarımızı annelerine kavuştururuz."

        40 yaşındaki Arama Kurtarma gönüllüsü Elnar Vatansever ise 2 çocuk annesi ve emlakçı olduğunu aktardı.

        1999 Depremini Yalova'da yaşadığını anlatan Vatansever, orada da küçük yaştaki çocukların kurtarılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

        Arama kurtarma çalışmaları esnasında çocuklarının aklına geldiğini vurgulayan Vatansever, "Arama kurtarma esnasında hem çok heyecanlı oluyoruz hem üzgün oluyoruz. Bir cana dokunmak çocuk da olsa, genç de olsa bizim için çok önemli. Bir anne olarak çok seviniyorum." diye konuştu.

        ​​​​​​​27 yaşındaki Emine Yavuzel ise hemşirelik yaptığını, mesleği gereği can kurtarmaya daha yakın olduğunu vurguladı.

        17 yaşından beri arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak yer aldığını ve 1 çocuk annesi olduğunu belirten Yavuzel, "Çocuğum olduktan sonra özellikle çocuklarla ilgili olan operasyonlarda biraz daha empati duygum arttı. Yani o çocuğa ulaşabilmek için, annesine kavuşturabilmek için çok daha çaba sarf etmeye başladım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli 4 ildeki 'tefeci' operasyonunda 21 tutuklama
        Bursa merkezli 4 ildeki 'tefeci' operasyonunda 21 tutuklama
        5 yıl özlemini çektikleri çocukları Mert'i, hastane dönüşü kazada kaybettil...
        5 yıl özlemini çektikleri çocukları Mert'i, hastane dönüşü kazada kaybettil...
        Bursa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116
        Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)
        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)