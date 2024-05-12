Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 21 kişi tutuklandı

        Bursa merkezli 4 ilde tefecilik, yağma ve silah ticareti olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 21 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa merkezli 4 ilde tefecilik, yağma ve silah ticareti olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 60 mağdurun ifadeleri doğrultusunda yaptığı çalışmayla gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı savcılıktan, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bursa, Bilecik, Ankara ve İstanbul'da 500 polisin katılımıyla 43 adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ziynet eşyası ve döviz, tapu, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.

        Ayrıca şüphelilerin başka bir mağdurun 50 bin liralık borcunu zorla 2 milyon lira olarak tahsil ettiği belirtilmiş, suç örgütü üyeleriyle bağlantılı 5 kişinin, 15 Nisan'da Yenişehir'den İstanbul'a silah ticareti için gittikleri sırada yakalanıp tutuklandıkları bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"

        Benzer Haberler

        Farklı meslek gruplarından gönüllü arama kurtarma personeli anneler, afet v...
        Farklı meslek gruplarından gönüllü arama kurtarma personeli anneler, afet v...
        Bursa merkezli 4 ildeki 'tefeci' operasyonunda 21 tutuklama
        Bursa merkezli 4 ildeki 'tefeci' operasyonunda 21 tutuklama
        5 yıl özlemini çektikleri çocukları Mert'i, hastane dönüşü kazada kaybettil...
        5 yıl özlemini çektikleri çocukları Mert'i, hastane dönüşü kazada kaybettil...
        Bursa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116
        Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi