Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da geçen ay otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuğun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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