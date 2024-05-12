"Ayasofya davası"nı kazanan İsmail Kandemir'in cenazesi toprağa verildi

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan ve 79 yaşında yaşamını yitiren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'in cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

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