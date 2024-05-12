Bursa'da 9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kuzenini vurarak öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 9 yaşındaki çocuk, dedesinin tüfeği ile oynarken vurduğu 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

İlçe merkezinde ikamet eden Miraç Güvenir (9) Anneler Günü'nü kutlamak için ailesiyle birlikte ilçeye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'ndeki anneannesinin evine gitti.

Miraç Güvenir, anneannesinin evinde sınıf arkadaşı ve kuzeni C.Ç.K. ile oynamaya başladı. İki kuzen evin üst katında oynarken C.Ç.K. dedesine ait tüfeği alarak kuzenine doğrultunca tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Miraç Güvenir yere yığıldı.