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        Bursa'da devrilen traktördeki 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:02
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        Bursa'da devrilen traktördeki 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Sansarak Mahallesi Çayırlar mevkisinde, Abdulkadir E'nin (17) kullandığı plakasız traktör devrildi.

        Kazada, traktörde bulunan ve aracın altında kalan Ercan E. (15) yaşamını yitirdi.

        Traktör sürücüsü Abdülkadir E. ile diğer yolcu Kamil E. (16) ise ağır yaralandı.

        112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edilen Abdülkadir E. ile Kamil E'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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