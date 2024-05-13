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        Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu

        Bursa'da yaşayan imam hatip ortaokulu öğrencisi Alperen Şirin, 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:56
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        Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
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        Bursa'da yaşayan imam hatip ortaokulu öğrencisi Alperen Şirin, 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu.

        Uluslararası ölçekte çevrim içi düzenlenen yarışma, Kanada'nın Brock Üniversitesince öğrencilere matematiği sevdirmek ve problem çözerken keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 6 kategoride her eğitim öğretim yılında 6 kez yapılıyor.

        İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde öğrencilerin üst düzey matematik becerilerinin ölçüldüğü organizasyonun 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6'ncı oturumları 1-2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

        Yarışmanın 5-6. sınıflar İngilizce matematik kategorisine 39 ülkeden 10 bin 371 öğrenci katıldı. Nilüfer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Alperen Şirin, cevaplama süresi 50 dakika olan testte 15 soruyu 37,02 dakikada doğru bilerek kategorisinde dünya birinciliğini elde etti.

        Alperen Şirin, AA muhabirine, hep ilgi duyduğu bir alan olan matematikte becerisini daha da geliştirmek için boş zamanlarında soru çözdüğünü, zeka oyunları oynadığını söyledi.

        Uluslararası Bakalorya programını ortaokulda uygulayan Türkiye'nin ilk ve tek devlet okulu olmasından dolayı Nilüfer Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda matematik ve fen bilgisi derslerini İngilizce işlediklerini belirten Şirin, bu müfredatın uluslararası yarışmalarda kendilerine başarı getirdiğini anlattı.

        Şirin, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na daha önce de katıldığını, birkaç kez ilk 1000'de yer aldığını dile getirdi.

        Bu tecrübeyle son yarışmada zorlanmadığını ifade eden Şirin, "Okulumuzdaki İngilizce matematik ve İngilizce fen bilgisi derslerinde öğrendiğim kavramlar o yarışmada iyi bir başarı elde etmeme yardımcı oldu. Sonuçta dünya birincisi oldum, çok mutluyum. Bu başarı, üzerimde emeği geçen başta matematik öğretmenim olmak üzere tüm öğretmenlerim ve her zaman arkamda duran ailemin de başarısı. Onları gururlandırmak çok iyi bir his." diye konuştu.

        Matematikle ilgilenip bu tür yarışmalara katılmaya devam edeceğini aktaran Şirin, eğitim hayatının ardından pilot olmak istediğini kaydetti.

        - Başarısıyla idarecileri ve öğretmenlerini gururlandırdı

        Okul Müdürü Abdulkadir Çınar da öğrencilerinin farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

        Alperen'in hem okulu hem de Türkiye'yi yarışmada çok iyi temsil ettiğine işaret eden Çınar, 3 yıldır matematik öğretmenleriyle yaptıkları çalışmalar sonucu onun dünya birincisi olmayı başardığını ifade etti.

        Temel hedeflerinin öğrencilerin matematiğe ilgilerini artırmak ve sevmelerini sağlamak, özel yeteneklerini keşfetmek olduğunu dile getiren Çınar, "Bu kapsamda çok farklı çalışmalar içinde sürdürdüğümüz yapıda Alperen'in böyle bir başarı elde etmesi bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi tebrik ediyoruz." dedi.

        Matematik öğretmeni Ebru Ceyhan ise dünya birinciliğinin yanı sıra okullarından yarışmaya katılan 14 öğrencinin de sıralamada ilk 1000'e girme başarısı gösterdiğine dikkati çekti.

        Alperen'den böyle bir başarıyı beklediklerini söyleyen Ceyhan, elde edilen sonucun gurur verici olduğunu belirtti.

        İnsanın emeğinin karşılığını görmesi, öğrencilerinin matematiksel becerilerinin artması ve analitik düşünme becerilerine katkı sağlamasının önemine değinen Ceyhan, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda yaklaşık 190 öğrencimiz var. Şu an 120 öğrencimiz, Caribou Matematik Yarışması'nı dört gözle bekliyor. Yarışmada aynı zamanda zeka oyunları soruları da geliyor. Öğrencilerimiz hem zeka oyunları sorularını çözdüğü için hem matematiksel becerilerinden çözdükleri için eğlenerek yarışmaya katılıyorlar. Tek yarışma olsa belki hüsrana uğrayabilirlerdi ama yılda 6 kez düzenlendiği için öğrencilerimiz güzel başarılar elde ediyorlar. Alperen'in başarılı olmasının da diğer öğrencileri teşvik ettiğini düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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