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        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği heyeti, Finlandiya'daki firmalarla bir araya geldi

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), "Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi" kapsamında Finlandiya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:46
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        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği heyeti, Finlandiya'daki firmalarla bir araya geldi
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        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), "Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi" kapsamında Finlandiya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, UTİB'in Ticaret Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü "Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi" kapsamında Finlandiya'da gerçekleştiren yurt dışı pazarlama faaliyetine, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin öncülüğünde 10 firma katıldı.

        Finlandiyalı firmalarla bir araya gelerek ikili görüşmeler yapan heyet, üç gün süren programda sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulama örneklerini yerinde inceledi.

        Heyete Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, Helsinki Ticaret Müşaviri Nisa Ilgaz da eşlik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dünyada örnek gösterilen Finlandiya'nın, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda da çok önemli bir yerde olduğunu belirtti.

        Engin, UR-GE projesine katılan 10 firmayla üç gün süren programı tamamladıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız tesis gezileriyle firma temsilcilerimiz, Finlandiya'nın tekstil sektöründeki araştırmaları ve teknolojisi, dijitalleşmedeki adımları, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi çalışmalarını yerinde inceleme şansı buldu. İkili görüşmelerde Finlandiya-Türkiye arasında iş birliği yapılabilecek potansiyel iş alanları da ele alındı." ifadelerini kullandı.

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