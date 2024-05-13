Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Dünya ev tekstili sektörü HOMETEX fuarında buluşacak

        Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 21-25 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya ev tekstili sektörü HOMETEX fuarında buluşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 21-25 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenecek HOMETEX Fuarı, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak fuarın sektörün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Fuarda 700'ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alması planlanıyor.

        Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergileyeceği organizasyon, "dönüştürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek.

        Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX'te Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini alacak.

        HOMETEX bu yıl ayrıca ziyaretçilerine ve katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren konseptiyle benzersiz bir fuar deneyimi sunacak. Sürdürülebilir ürünlerden moda söyleşilerine, trend alanlarından sektör buluşmalarına kadar zengin bir içerikle gerçekleştirilecek fuar, firmalara yeni ufuklar kazandırmaya hazırlanıyor.

        Birbirinden seçkin markaların özenle hazırlanan tasarımlarından oluşan trend alanları, tasarımcılar, üreticiler ve moda profesyonellerinin sektörel bilgi paylaşımı yaptığı "HOMETEX Dialogs" ve daha birçok etkinliğe sahne olacak fuar, küresel ev tekstili sektörünün geleceğine yön verme yolunda önemli bir rol oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği heyeti, Finlandiya'daki firmalarla bir...
        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği heyeti, Finlandiya'daki firmalarla bir...
        Halı sahasına yaptığı "skorbord"la sektöre girip akredite 8 üreticiden biri...
        Halı sahasına yaptığı "skorbord"la sektöre girip akredite 8 üreticiden biri...
        Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
        Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
        Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 2 ağır yar...
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 2 ağır yar...
        Bursa'da devrilen traktördeki 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Bursa'da devrilen traktördeki 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti