Dünya ev tekstili sektörü HOMETEX fuarında buluşacak

Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 21-25 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenecek HOMETEX Fuarı, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak fuarın sektörün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Fuarda 700'ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alması planlanıyor.

Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergileyeceği organizasyon, "dönüştürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek. Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX'te Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini alacak.