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        Bursa'da "Uluslararası Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi" düzenlenecek

        Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından 17-19 Mayıs tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi" etkinliğine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:01
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        Bursa'da "Uluslararası Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi" düzenlenecek
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        Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından 17-19 Mayıs tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi" etkinliğine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

        Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Dünyanın her yerinde yaşayan Türk ve akraba toplulukların tarihi, sosyokültürel, ekonomik, politik ve eğitim süreçlerini bilimsel çerçevede araştırıp, stratejik yaklaşımla gelecek perspektifi çizmeyi, alanda işbirliği zeminlerini oluşturmayı amaçlıyor.

        Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından yüz yüze ve nadiren çevrimiçi katılım ile gerçekleştirilecek kongrede, Avrupa Türk Tarihi, Avrupa'daki Türklerin mevcut durumu, potansiyeli, sorunları, ilişkiler ele alınırken aynı zamanda kamu diplomasisi, insani diplomasi, kültür diplomasisi alanlarında yapılanlar, yapılabilecekler ile stratejik yaklaşımlar geliştirebilme potansiyeli tartışılacak.

        Toplam 10 farklı ülkeden, 50'ye yakın üniversiteden 100'e yakın akademisyenin ağırlanacağı ve 17-19 Mayıs tarihlerinde BUÜ'de gerçekleşecek kongrede, 17 oturumda 67 bildiri sunulacak.

        Osmangazi Belediyesi Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, kongrenin bu yıl ilk kez gerçekleştirileceğini belirterek, kongreye ev sahipliği yapacak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

        Türk Tarihini yakından takip ettiklerini belirten Tatlıoğlu, "Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Burada ne işe yararız? Biz hangi toplantıyı yaparız diye ciddi anlamda toplantılar yapıyoruz ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

        Bu sene birincisini gerçekleştirecekleri kongrenin odağını "Avrupa Türk Tarihi ve Avrupalı Türkler" olarak belirlediklerinin altının çizen Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

        "100'e yakın yurtdışından gelecek hocalarımıza buralarda gezerken, buralarda ders verirken, konusunu işletirken lütfen yaklaşalım. Bir Bursalı gibi ev sahipliği yapalım. Bir Hindistan'dan gelen hoca, gidince desin ki 'Bir gittik Türkiye'ye ama Bursa'ya gittik. Bütün dostlar bizi ağırladı, yakın davrandılar' diye bahsetsin istiyoruz. Avrupalı Türkler çok önemli. Tarih diye pek çok hikaye anlatıyor insanlar. Biz bu hikayeleri tarih diye okuyoruz veya biliyoruz. Tarihi hocalardan dinlemek lazım. Bu konunun uzmanlarından dinlemek lazım. Bu konuda araştırma yapmış olanlardan dinlemek lazım ve ona göre geleceğimizi belirlemek lazım diye düşünerek böyle bir istikamete girdik."

        BUÜ Rektörü Ferudun Yılmaz ise düzenlenecek kongreye memnuniyetle ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

        Bu kongrenin başlangıcının Bursa'da olmasının oldukça isabetli bir karar olduğuna değinen Yılmaz, "Türk Dünyası dediğimiz geniş coğrafyanın diğer ülkelerin üniversitelerince de sürdürülebilir olur. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi. Dinamizmimizi daha da artırarak üniversitemizi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bir sonraki yıl 50'inci yılını inşa edeceğiz. Güçlü geleneği olan koca üniversitelerden biri haline gelmiş durumdayız. Böyle bir organizasyonu bizim üstlenmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

        Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de düzenlenecek kongreye ilişkin böyle bir kongrenin başlangıcının Bursa'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.​​​​​​​

        Toplantıya, Kongre Bilim Kurulu Başkanı Cafer Çiftçi, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Cemal Akkuş ve basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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