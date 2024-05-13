Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Aynı yaya geçidinde 1 Nisan'da da kaza olmuş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Çift, çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 47 ACS 009 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir (75) ve Sevim Belhan'a (69) çarptı.

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