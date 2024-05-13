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        Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:29
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        Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı.

        Fevzi Çakmak Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 47 ACS 009 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir (75) ve Sevim Belhan'a (69) çarptı.

        Çift, çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay anına dair güvenlik kamerası kayıtlarında, yaşlı çiftin aracın çarpmasıyla savrulduğu görüntüler yer alıyor.

        Aynı yaya geçidinde 1 Nisan'da da kaza olmuş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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