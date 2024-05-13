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        Bursa'da 9 yaşındaki kuzeni tarafından tüfekle oynarken vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni tarafından dedesinin tüfeği ile oynarken vurulan 9 yaşındaki Miraç Güvenir toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:17
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        Bursa'da 9 yaşındaki kuzeni tarafından tüfekle oynarken vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni tarafından dedesinin tüfeği ile oynarken vurulan 9 yaşındaki Miraç Güvenir toprağa verildi.

        Anneler Günü'nü kutlamak için dün ailesiyle birlikte ilçeye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde gittiği anneannesinin evinde kuzeni C.Ç.K. (9) ile dedesine ait tüfeğiyle oynarken vurulan ve hayatını kaybeden Miraç Güvenir'in cenazesi, Orhangazi Hürriyet Camii'ne getirildi.

        Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Müstecep Güvenir ile anne Esma Güvenir'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

        Cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan Yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfü Bakırdan, Jandarma Komutanı J.Üstgm. Selim Kurtoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Küçük çocuğun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlık'ta defnedildi.

        Öte yandan C.Ç.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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