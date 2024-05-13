Bursa'da 9 yaşındaki kuzeni tarafından tüfekle oynarken vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan Yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfü Bakırdan, Jandarma Komutanı J.Üstgm. Selim Kurtoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Anneler Günü'nü kutlamak için dün ailesiyle birlikte ilçeye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde gittiği anneannesinin evinde kuzeni C.Ç.K. (9) ile dedesine ait tüfeğiyle oynarken vurulan ve hayatını kaybeden Miraç Güvenir'in cenazesi, Orhangazi Hürriyet Camii'ne getirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni tarafından dedesinin tüfeği ile oynarken vurulan 9 yaşındaki Miraç Güvenir toprağa verildi.

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