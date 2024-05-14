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        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:37
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        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ndeki yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 34,4 gram esrar ve 2,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.Ç. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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