Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ndeki yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 34,4 gram esrar ve 2,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.Ç. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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