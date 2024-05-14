Bursa'da tekstil sektörü için geliştirilen analiz metoduna uluslararası tescil

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinden Seher Cihan Usul'un yüksek lisans tezinden yola çıkılarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım tarafından geliştirilen "lif kompozisyon analiz metodu" uluslararası ölçekte tescillendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bilimsel çalışma sayesinde kumaşların türü çok kısa sürede düşük maliyetle analiz edilebilecek. Böylece gümrük girişlerindeki tekstil denetimlerinin süre bakımından kısalması ve firmaların mal temininin kolaylaşması mümkün olacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen buluş, ABD Patent ve Marka Ofisince (USPTO) de tescil edilerek tamamı BTÜ'ye ait ilk uluslararası patent alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yıldırım, bu buluşun rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesi için elzem bir konu olan yeşil mutabakata uygun test ve analiz metodu olduğunu bildirdi.

Mevcut şartlarda 2 gün süren kompozisyon analiz işleminde hipoklorit ve sülfürik asit gibi çözücülerin kullanımının doğaya zarar verdiğine işaret eden Yıldırım, "Yaklaşık 3 litre suyun kullanıldığı bu analizde, yüksek oranda elektrik enerjisi tüketiliyor. Analizin sonuç tekrarlanabilirliği ise yeni geliştirilen metottan daha düşük." ifadesini kullandı.