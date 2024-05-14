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        AK Parti Bursa İl Başkanlığından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

        AK Parti Bursa İl Başkanlığınca, Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:58
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        AK Parti Bursa İl Başkanlığından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
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        AK Parti Bursa İl Başkanlığınca, Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verildi.

        "Kan acil değil sürekli ihtiyaç" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Süheyla Bülbül, etkinlikteki konuşmasında, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Bülbül, "Kan vermek sadece ihtiyacı olana fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda kan veren kişiye de sayısız faydaları vardır. Bağışlanan kan sadece tek bir hastaya değil aynı zamanda ayrıştırılarak birden fazla hastaya fayda sağlamaktadır. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değerdir." dedi.

        Bülbül, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Yapacağımız kan bağışı ile hastalıkların sonucunda oluşabilecek kan ihtiyacını giderilmesi, kaza sonrası kan kayıpları, anemi, kanser hastaları ve talasemi hastaları gibi düzenli kan transfüzyonu alan kişilere ve hemofili hastaları gibi pıhtılaşma faktörüne ihtiyaç duyan hastalara ihtiyacı olan kanı temin etmiş oluyoruz. Ülkemizde kan ihtiyacının karşılanabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ancak düzenli kan bağışı ile mümkün olmaktadır. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaç' prensibi ile kan bağışının kesintisiz devam etmesi amacıyla, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, Kızılay Başkanlığı ile işbirliği halinde toplumumuzda kan bağışının önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın kan bağışına teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, AK Parti Genel Merkezi ve 81 ilimizdeki teşkilatlarımızla eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak başlattığımız kampanyamıza katılarak, ihtiyacı olan milyonlarca insanımızı hayata bağlayabilirsiniz."

        Daha sonra partililer, meydandaki mobil kan aracında kan bağışında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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