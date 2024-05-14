Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        48. Yeşil Bursa Rallisi 17-19 Mayıs'ta yapılacak

        Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi, 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        48. Yeşil Bursa Rallisi 17-19 Mayıs'ta yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi, 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Yarış, 72 otomobil ve 144 sporcunun katılımıyla Bursa'da koşulacak.

        Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 17 Mayıs Cuma günü akşam başlangıç seremonisi yapılacak.

        Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek.

        Ralli 18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu doğu otoparkından başlayacak.

        Yarışın ilk gününde 13,35 kilometre uzunluğundaki Harmanalan-Delice etabı ile 25,05 kilometre uzunluğundaki Kozbudaklar- Göynükbelen- Karandere etapları geçilecek.

        19 Mayıs Pazar günü ise 10,10 kilometre uzunluğundaki Hüseyinalan ve 10,30 kilometre uzunluğundaki Soğukpınar etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        AK Parti Bursa İl Başkanlığından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına de...
        AK Parti Bursa İl Başkanlığından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına de...
        'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar k...
        'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar k...
        Bursa'da tekstil sektörü için geliştirilen analiz metoduna uluslararası tes...
        Bursa'da tekstil sektörü için geliştirilen analiz metoduna uluslararası tes...
        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bursa'da piknik yeri kavgasına biber gazlı müdahale
        Bursa'da piknik yeri kavgasına biber gazlı müdahale