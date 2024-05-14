Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir günlüğüne asker olan engelli gençler tezkere aldı

        Bursa'da engelli 37 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yapıp tezkere almanın heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir günlüğüne asker olan engelli gençler tezkere aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da engelli 37 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yapıp tezkere almanın heyecanı yaşadı.

        Askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı.

        Aileleriyle gelen 37 zihinsel ve bedensel engelli genç, jandarma üniforması giydi. Spor salonunda hazırlıklarını tamamlayan gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup ant içti.

        Jandarma Maliye Albay Hüsnü Zafer Kömürcü, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının yönlendirmeleriyle düzenlenen etkinlikte onlar ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerince engelli vatandaşlara bir gün askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılında başlatıldığını belirten Kömürcü, şunları dile getirdi:

        "Sevgili Mehmetçikler, sizler bugün bir rüyanızı gerçekleştirerek, diğer arkadaşlarınız gibi temsili de olsa askerlik hizmetini yapmaktasınız. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katıldığınız, havasını teneffüs edip kısa süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu coğrafyada en güçlü, en donanımlı ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Bu gurur size ömür boyu güç versin." diye konuştu.

        Gençlerden Mehmet Ali Şahin ise gazetecilere, jandarma üniforması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Şahin, "Askere gitmek istiyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Komutanlarımızın emeklerine sağlık." dedi.

        Gençlerden Halil Karatekin'in babası Mehmet Karatekin de oğlunun askeri üniformayla görünce büyük gurur yaşadıklarını belirterek "Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Annesine sürpriz yapacağız. Elim ayağım titriyor, çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

        Askerlik heyecanı yaşayan gençler, terhis belgelerini aldıktan sonra aileleri ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Bursaspor'da başkan adayı Enes Çelik yönetim kurulu listesini 16 Mayıs'ta t...
        Bursaspor'da başkan adayı Enes Çelik yönetim kurulu listesini 16 Mayıs'ta t...
        48. Yeşil Bursa Rallisi 17-19 Mayıs'ta yapılacak
        48. Yeşil Bursa Rallisi 17-19 Mayıs'ta yapılacak
        Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        AK Parti Bursa İl Başkanlığından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına de...
        AK Parti Bursa İl Başkanlığından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına de...
        'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar k...
        'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar k...
        Bursa'da tekstil sektörü için geliştirilen analiz metoduna uluslararası tes...
        Bursa'da tekstil sektörü için geliştirilen analiz metoduna uluslararası tes...