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        Bursa'da kadın girişimi kooperatifi ile tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Bursa'da kadın kooperatifi ile tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:43
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        Bursa'da kadın girişimi kooperatifi ile tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Bursa'da kadın kooperatifi ile tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Marsala Tekstil arasındaki iş birliği protokolü töreni tekstil fabrikasında gerçekleştirildi.

        Protokol törenine katılan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, burada yaptığı açıklamada, ihracatçı firmaların Türkiye’nin küresel pazardaki gücüne önemli katkılar sağladığını söyledi.

        Sektörde önemli ihracat başarılarına ulaşan Marsala Tekstil'in kadın girişimciliği ve istihdamına katkı verdiğini belirten Aslanlar, "Bugün Marsala Tekstil ile Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin örnek teşkil etmesini istediğimiz önemli bir iş birliği başladı. Marsala gibi sektörün önemli firmalarının kadın girişimci ekosisteminin gelişimine destek olmalarını önemsiyoruz. Marsala tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle kadın kooperatiflerimizin iktisadi ve eğitimsel gelişimlerinde önemli bir yol kat edeceğine inanıyoruz. İş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Protokol imza törenine Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Özlem Özel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.

        Törende, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri"nde Altın kategoride ödül almaya hak kazanan Marsala Tekstil adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel'e takdim etti.

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