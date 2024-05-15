Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli suç örgütlerine yönelik "Mahzen-46" operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı

        Bursa merkezli 13 ilde, 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 112 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 08:29 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa merkezli suç örgütlerine yönelik "Mahzen-46" operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa merkezli 13 ilde, 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 112 zanlı gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-46" operasyonlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan elde edilen gelirin aklanması, göçmen kaçakçılığı, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma" suçlarından 13 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 115 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 112 zanlının yakalandığı duyurulan açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 55 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu, 87 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 34,56 gram kokain, 450 bin 374 yeşil reçete hap, 17 hassas terazi, 7 tabanca, 60 fişek ve 209 bin 500 lira ele geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

        Benzer Haberler

        Ankara'da düğün dönüşü geçirdiği kazada ölen kadın, İnegöl'de defnedildi
        Ankara'da düğün dönüşü geçirdiği kazada ölen kadın, İnegöl'de defnedildi
        'Bakkala gidiyorum' diyerek çıktığı evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül, 4 gü...
        'Bakkala gidiyorum' diyerek çıktığı evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül, 4 gü...
        Kick boks dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik'i ziyaret etti
        Kick boks dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik'i ziyaret etti
        Yol verme tartışmasında belediye otobüsünün sileceği ile camını kırdı
        Yol verme tartışmasında belediye otobüsünün sileceği ile camını kırdı
        Bursa'da kadın girişimi kooperatifi ile tekstil firması arasında iş birliği...
        Bursa'da kadın girişimi kooperatifi ile tekstil firması arasında iş birliği...
        Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polisin 4 kez ağırlaştırılm...
        Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polisin 4 kez ağırlaştırılm...