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        Gemlik'te kovalamaca sırasında aracı zeytinlikte bırakan şüpheliler kaçtı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobili, zeytinlikte terk edilmiş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:22
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        Gemlik'te kovalamaca sırasında aracı zeytinlikte bırakan şüpheliler kaçtı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobili, zeytinlikte terk edilmiş halde bulundu.

        Uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilen 16 AEN 420 plakalı otomobildeki kişiler, çeşitli noktalarda bulunan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Kovalamaca sırasında zanlılar, Engürücük Mahallesi'nde zeytinlik alanda otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Polis ekipleri, mahkeme kararıyla yapılacak arama için aracı emniyet otoparkına çekti.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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