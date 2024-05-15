Otomotiv sektörü 2024'te 35 milyar dolarlık ihracat rekorunu geliştirmeyi hedefliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Otomotiv Konseyi tarafından Strateji Arama Çalıştayı gerçekleştirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Business School'daki BTSO Otomotiv Konseyi Strateji Arama Çalıştayı'nın ilk gününde sektörde yaşanan son gelişmeler değerlendirildi, ikinci ve son gününde "dijitalleşme", "markalaşma", "yönetişim" ve "sürdürülebilirlik" oturumları düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, çalıştayın tüm paydaşların tek çatı altında toplandığı önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılında 35 milyar dolarla rekor ihracat rakamına ulaştık. Bu yıl hedefimiz bu rakamın üzerine çıkarak rekor yenilemek olacak. Diğer taraftan sektör olarak dijital ve yeşil dönüşüme hazırlanıyoruz. Gündemimizdeki en önemli konulardan biri Avrupa Yeşil Mutabakatı neticesinde karşılaşacağımız karbon vergisi. 1 Ekim 2023'ten itibaren mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi başladı. Bu geçiş dönemini iyi değerlendirip gerekli önlemleri alarak karbon vergisine ilişkin hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. Bizler tüm sektör temsilcileri olarak otomotiv endüstrimizin bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."

- "Yenilikçi olmayan firmalar rekabet gücünü kaybedecek" BTSO Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren de dünyanın büyük hızla değiştiğine dikkati çekerek, değişimi anlamanın ve buna uyum sağlamanın büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Otomotiv sektörünün hızla değişen teknolojik trendlerle büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Eren, şunları kaydetti: "Önümüzde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi uyum yeteneğimizi hızla geliştirmek zorunda olduğumuz bir süreci de hep beraber yaşıyoruz. Ayrıca Avrupa Komisyonunun 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmeliği de yayımlandı. Buna göre sıfır otomobillerle ilgili olarak yine teknoloji odaklı önemli güvenlik önlemleri devreye alınıyor. Yeniliklere ayak uyduramayan firmalar pazarda rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu noktada tüm firmalarımızın hızla harekete geçmesi büyük önem arz ediyor. Çalıştayla sektörümüzün geleceğine ışık tutacak ve hızla değişen koşullara ayak uydurmak için yol haritalarımızı belirleyeceğiz."

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ise otomotiv sektörünün, sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Teknolojik ilerlemeler, çevresel bilinçlenme ve değişen tüketici taleplerinin sektörü dinamik olmaya teşvik ettiğini aktaran Koçaslan, "Otomotiv sektörünü bugün sadece araçların üretimi ve satışıyla değil aynı zamanda mobilite çözümleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi alanlardaki yeniliklerle de tanımlamak durumundayız. Konsey yapılanmamızın ortaya çıkış amacı da sektörün tüm dinamikleriyle aynı masa etrafında buluşarak ortak aklı harekete geçirmek ve firmalarımızı gelecekte çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak. Buradan elde edilecek sonuçların uygulanabilir hedefler doğrultusunda yönetim kurulunun yol haritasını oluşturacağını vurgulamak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.