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        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadına 15 yıl hapis cezası

        Bursa'da geçen yıl erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kazakistan vatandaşı kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:43
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        Bursa'da erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu kadına 15 yıl hapis cezası
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        Bursa'da geçen yıl erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kazakistan vatandaşı kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen (31) ile olayda hayatını kaybeden Turan Döner'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Maktulün ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Tercüman eşliğinde son savunmasını yapan ve maktulü sevdiğini dile getiren Franzen, "Ben Turan'a zarar vermek istemedim. Öldürme veya zarar vermek gibi bir düşüncem yoktu. Çok pişmanım." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi; daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü.

        Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos 2023'te, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner'i (42) evde bıçakla yaralamıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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