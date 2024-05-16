Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde bilim şenliği düzenlendi

Öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları birbirinden ilginç ve güzel 19 projenin sergilendiği şenliğin iki gün süreceğini belirten Şahin, çevre okullardan gelecek öğrenci gruplarının ve velilerin yoğun ilgi gösterdikleri fuarın tüm vatandaşların ziyaretine açık olduğunu aktardı.

Okul Müdürü Muhsin Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle organize edilen şenliğe ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.