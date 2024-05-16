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        Bursa'da otomotiv alanına eleman yetiştiren lisenin öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu

        Bursa'da otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştiren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yapay Zeka ile 2. Yüzyıla" temalı "Otofest- Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:38
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        Bursa'da otomotiv alanına eleman yetiştiren lisenin öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu
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        Bursa'da otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştiren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yapay Zeka ile 2. Yüzyıla" temalı "Otofest- Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Otomotiv firmalarının temsilcileriyle öğrencileri bir araya getiren etkinlikte, okul öğrencileri yaptıkları projeleri de sergileme imkanı buldu.

        Okul Müdürü Güray Köken, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliği bu yıl 7. kez düzenlediklerini söyledi.

        Otomotiv sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere açılan lisenin 2010'dan bu yana çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Köken, "Eğitim-öğretim okul, öğrenci ve veliden oluşan bir sac ayağı üzerinde durduğunda sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. Bu ayaklardan herhangi birinde aksama olması durumunda istenilen hedeflere ulaşmak oldukça güçleşmektedir. Mesleki teknik eğitimde ise bu üçlü mekanizmaya bir de sektörü temsilen çeşitli kurumlar eklenmektedir. Sektör temsilcisi kurumların içerisinde olmadığı bir mesleki eğitimin sağlıklı yürümesi ve çıktılarının ülkemiz hedeflerine hizmet etmesinden söz etmek mümkün olmamaktadır" ifadesini kullandı.

        Köken, düzenledikleri etkinliğe 34 firmanın katıldığını anlatarak, "Stantları gezerken okulumuzda gerçekleştirilen onlarca yenilikçi ve inovatif çalışmanın bir kısmına da şahitlik edeceksiniz." dedi.

        Konuşmanın ardından, okulun açılmasında ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen sektör temsilcilerine plaket verildi.

        Sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturan etkinlik yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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