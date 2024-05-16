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        Bursa'da devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:02
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        Bursa'da devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Bursa’nın Gemlik ilçesinde devrilen tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Bursa-İstanbul kara yolu Hisar Mahallesi yakınında seyreden Şahin Ergül idaresindeki 47 KJ 952 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kaza sonrasında yol trafiğe kapanırken, Gemlik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri yol emniyeti aldı. Bursa yönünden gelen araçlar, bir süre Hisar Mahallesi'ne yönlendirdi.

        Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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