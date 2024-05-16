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        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi yarın başlayacak

        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi, yarın start seremonisi ile başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:42
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        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi yarın başlayacak
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        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi, yarın start seremonisi ile başlayacak.

        Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde etkinlikle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan BOSSEK Başkanı Mete Pala, Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonda, 71 otomobil ve 142 sporcunun yarışacağını söyledi.

        Pala, ilk gün iki etabın olacağını belirterek, "İkinci gün de iki etabımız olacak. Yarın akşam start seremonisiyle başlıyoruz. Pazar günü de öğleden sonra kupa törenimizle inşallah sona erecek. Ralliye katılım yoğun. Daha da fazla olabilirdi ama yine de güzel bir kayıt bizler için. İnşallah kazasız belasız bir yarış olur. İlk günkü etaplar değişti. Geçen seneyle aynı değil. İkinci günümüz aynı ama ilk günümüzde sürpriz etaplarımız var. Yarın pilotlarımız inşallah antrenmanda görecek." diye konuştu.

        Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ise yarışın bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bursa'nın önemli markalarıyla beraber iş birlikleri yapmaya çok önem veriyoruz ama motor sporlarında takımımızın olması açısından bu organizasyon daha özel. Atış Motor'un yarışmacılarıyla her gün burada beraberiz. O yüzden biz de kendimizi yarışın bir parçası olarak hissediyoruz. Ralliyi insanlara nasıl daha fazla sevdiririz, bunu topluma nasıl daha fazla yayabiliriz diye düşünüyoruz. Takım da zaten çok güzel, başarılı devam ediyor. Bu başarıların devamını diliyoruz."

        - "Zorlu bir yarış olacak ama öncelikle keyif almak istiyoruz"

        Yarışmaya katılan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu Başkanı pilot Burcu Çetinkaya da Bursa'nın kendisi için her zaman özel olduğunu belirtti.

        Ralli için çok heyecanlı olduklarını aktaran Çetinkaya, "Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar birinciliğinde şu an arayı bayağı açtık ama erkeklerin arasında da ilk yarışta ilk 10'a girmeyi başarmıştık genel klasmanda. İkinci yarışta biraz sıkıntı oldu. Üçüncü yarışta yine yükseldik. Bu yarış ilk 10 hedefimiz devam ediyor ama çok büyük isimler var. Volkan Işık ve Ercan Kazaz gibi efsane isimler de tekrar yarışın içinde. Zorlu bir yarış olacak ama öncelikle keyif almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çetinkaya, 5 dünya ralli şampiyonası birinciliği olan kadın yardımcı pilot İtalyan Fabrizia Pons'un da yarışlara katıldığını kaydederek, "Fabrizia Pons ile beraber tekrar Türkiye'de üçüncü yarışı yapıyor olmak da ayrıca bir keyif benim için. O bir efsane. Dünya şampiyonasında sayısız yarış kazanmış bir pilot. Aynı zamanda birçok erkek pilotun yanında birincilik kupası kaldırmış bir isim. Bir efsaneyle yarışmak da çok keyifli. Umarım yarış herkes için çok güzel geçer." ifadelerini kullandı.

        Fabrizia Pons ise Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeniden Türkiye'de olmak muhteşem. Türkiye'yi hiç bilmiyordum ve şu anda Türkiye'yi keşfediyorum ve muhteşem. Yarış hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama Burcu ile tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Bursa Rallisi'ni henüz tanımıyorum." diye konuştu.

        - "Yeşil Bursa Rallisi, her pilot için çok özel bir yarış"

        Atış Motorsport takım pilotu Burak Başlık da hazırlık sürecinin son birkaç haftadır çok yoğun geçtiğini aktardı.

        Atış Grup olarak bu sene yarışın ana sponsoru oldukları için organizasyonla alakalı uzun süredir yoğun mesai harcadıklarına değinen Başlık, şunları söyledi:

        "Her şeyin dört dörtlük olması ve akışın en iyi şekilde ilerleyebilmesi için tüm detayların üzerinden geçtik. Yeşil Bursa Rallisi, her pilot için çok özel bir yarış. Türkiye Ralli Şampiyonası için çok özel bir yarış. Bu sene ilk defa genel klasman aracıyla yarışıyorum. Daha önce yarıştığım kategorilerde Yeşil Bursa Rallisi'ni kazandım. İki çekerde de kazanmıştım. Bu sene de dört çekerde genel klasmanda yarışı kazanmak istiyorum. Kendi evimizde güzel bir motivasyon yakalamak istiyoruz. Son asfalt yarışı. Yaz arasına gireceğiz. Moral, motivasyon açısından araya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Takım arkadaşım Burak Çukurova ile podyumda olacağımızı ümit ediyorum."

        Basın toplantısına, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Bursa İl Temsilcisi Mithat Ülküden, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonu Ali Türkkan, 2023 Yeşil Bursa Rallisi kazananı Burak Çukurova, 3 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan pilot Ercan Kazaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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