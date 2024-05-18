Bursa'da gençlik konserlerinde Reckol, Kuty ve Ege Boran sahne aldı

Konser sonunda solistler ve orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede aynı sahneyi paylaşan sanatçılar "Yıldızlar", "Benimle Gel" ve "İstediğim Olucak" gibi sevilen eserlerini söyledi.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi.

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