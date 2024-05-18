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        Bursa'da gençlik konserlerinde Reckol, Kuty ve Ege Boran sahne aldı

        Bursa'da, Osmangazi Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:22
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        Bursa'da gençlik konserlerinde Reckol, Kuty ve Ege Boran sahne aldı
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        Bursa'da, Osmangazi Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi.

        Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserden saatler önce genç müzikseverler alanı doldurdu.

        Konserde sanatçılar, eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları müzikseverlerle seslendirdi.

        Gecede aynı sahneyi paylaşan sanatçılar "Yıldızlar", "Benimle Gel" ve "İstediğim Olucak" gibi sevilen eserlerini söyledi.

        Konser sonunda solistler ve orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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