BBDSO'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri

Konserin sonunda solist, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Gecede, " La Majör Piyano Konçertosu No. 23 K 488" ve "Re Majör Viyolonsel Konçertosu No: 2" adlı eserler, solistler tarafından BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri'nde piyano sanatçısı Arya Su Gülenç ve viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam ile sahne aldı.

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