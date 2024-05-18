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        Bursalı genç çift seramikten üç boyutlu takılar üretiyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da çocukluk hayalini gerçekleştiren seramik sanatçısı Ayşem Mirza Kenarda, eşiyle açtıkları atölyede seramikten üç boyutlu takılar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:04
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        Bursalı genç çift seramikten üç boyutlu takılar üretiyor
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        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da çocukluk hayalini gerçekleştiren seramik sanatçısı Ayşem Mirza Kenarda, eşiyle açtıkları atölyede seramikten üç boyutlu takılar yapıyor.

        Küçük yaşlardan itibaren seramiğe ilgi duyan 22 yaşındaki Ayşem Mirza Kenarda, bu sanatı babası Kültür ve Turizm Bakanlığı çini ve seramik sanatçısı İbrahim Poyraz'dan öğrendi.

        Sanatta kendisini geliştirerek Milli Eğitim Bakanlığından usta öğreticilik belgesi de alan Kenarda, müzisyenliği bırakan eşi 27 yaşındaki Kuddusi Soner Kenarda ile iki yıldır seramik üzerine çalışmalar yürütüyor.

        Atölyelerini birkaç ay önce açan çift, yoğurdukları çamura şekil vererek kupa, fincan, saksı, mumluk gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

        Seramikten kolye, künye gibi üç boyutlu takılar ve hayvan figürleri de yapmaya başlayan çift, 200 derecelik fırınlarda pişen ürünleri çeşitli motiflerle süslüyor.

        Özgün tasarımlarla ürünlerini satışa hazır hale getiren genç çift, sosyal medyadan gelen talepler doğrultusunda siparişleri yurt içi ve yurt dışından talep edenlere ulaştırıyor.

        - Babasından el aldı

        Ayşem Mirza Kenarda, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için birkaç ay önce atölyelerini açtıklarını söyledi.

        Babasından aldığı ilhamla sanatta yollarına devam ettiklerini belirten Kenarda, "Babamın eli çok iyidir. Her zaman bizi teşvik etti, sanatını bize de gösterdi ve geliştirmemizi istedi. Kendimi bildim bileli babamın atölyesi var ve ben sürekli oradaydım. Sürekli orada çalışmaların içindeydim." diye konuştu.

        Kenarda, ilk çinisini anaokulunda yaptığını ve o yıllardan itibaren sanatı hiç bırakamadığını anlattı.

        Eşinin müzisyen olduğunu ancak evlendikten sonra seramiğe yöneldiğini aktaran Kenarda, şunları kaydetti:

        "İki yıl önce evlendik. Çok uzun süreler ayrı kaldığımız için o da benimle beraber seramik yapmak istedi. Babam gösterdi ve Soner de sevdi. Beraber şu anda bu işi devam ettiriyoruz. Atölyede seramiğin sadece üstüne karanfiller, laleler çizilerek tasarım yapıldı. Fakat seramik dünyasında daha öncesinde üç boyutlu desenli elimizi gezdirdiğimiz zaman kolyenin hissiyatını anlayabildiğimiz ürünler yoktu. Biz böyle bir şey bulduk. Hepsini teker teker elimizde yapmaya başladık. Boyadık, sırladık ve satışa sunduk."

        Kenarda, ayrıca isteyenlere sanatı öğrettiklerini dile getirdi.

        Kuddusi Soner Kenarda da ailesinin mesleği olan müzisyenliği yaklaşık 20 yıl sürdürdükten sonra seramik sanatına başladığını bildirdi.

        Seramik sanatıyla uğraşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kenarda, "Müziği kendim için ve eşim için yapıyorum. Onun dışında müzikle pek bağlantım kalmadı." dedi.

        Kenarda, kayınpederinin kendisine destek olduğunu ve bu sayede seramik konusunda kendisini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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