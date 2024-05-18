Türk iş insanları milyarlarca dolar hacme sahip Arnavut diasporasıyla ticaret hedefinde

ERDİNÇ AKSOY - Kosova'nın başkenti Priştine'de Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı'na katılan Bursa merkezli Arnavut İş İnsanları Derneği üyeleri, milyarlarca dolarlık hacme sahip Arnavut iş dünyasıyla ticareti geliştirmeyi hedefliyor.

Priştine'de bir otelde 17-18 Mayıs'taki Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı'na Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılan 25 iş insanı, farklı ülkelerden gelen Arnavut kökenli iş insanlarıyla yatırıma ve ihracata yönelik bağlantılar yaptı.

Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) Başkanı Gökhan Biçen, AA muhabirine, Türkiye'de farklı alanlarda üretim yapan iş insanlarının fuara katılım sağladığını söyledi.

"Aramızda enerji, inşaat, otomobil, tekstil ve mobilya sektöründen iş insanı bulunuyor. Dünyadaki Arnavut diasporası iş insanlarıyla bir araya gelerek güzel iş birliklerine imza atıyorlar. Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli iş insanlarının, dünya üzerine yayılmış Arnavut diasporası iş insanlarıyla ortak proje üretesini sağlayarak ülkemize, ekonomimize de katkı vermeyi amaçlıyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı da bu. Dünya üzerinde Arnavut diasporası olarak 7 milyon insan yaşıyor ve 150 milyar dolara yakın bir ekonomiye sahipler, bundan ülkemizi ve Türkiye'de yaşayanları faydalandırabilmeyi amaçlıyoruz."

Küresel Arnavut Diasporası İş Ağı Birliği Onursal Başkanı Lazim Destani'nin 35 bin kişiye istihdam sağlayan dünyanın önemli iş insanlarından biri olduğuna işaret eden Biçen, "22 ülkenin temsilcisi ve dernek başkanı burada. Bunlar bulundukları ülkelerin ekonomilerine yön veren sanayiciler, Türk iş adamlarıyla buluşmaları çok değerli." ifadesini kullandı.

İş insanı Lazim Destani de organizasyona çok büyük katılım olduğunu belirterek "Önümüzdeki yıllar daha geniş çapta bu etkinlik devam edecektir. Bizim sınırımız yok, 20’yi aşkın ülkeden gelen iş insanları burada. Kosova çok yeni bir ülke, hedefimiz her geçen yıl ilerlemek ve gelişmek. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.