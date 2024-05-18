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        Türk iş insanları milyarlarca dolar hacme sahip Arnavut diasporasıyla ticaret hedefinde

        ERDİNÇ AKSOY - Kosova'nın başkenti Priştine'de Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı'na katılan Bursa merkezli Arnavut İş İnsanları Derneği üyeleri, milyarlarca dolarlık hacme sahip Arnavut iş dünyasıyla ticareti geliştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:10
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        Türk iş insanları milyarlarca dolar hacme sahip Arnavut diasporasıyla ticaret hedefinde
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        ERDİNÇ AKSOY - Kosova'nın başkenti Priştine'de Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı'na katılan Bursa merkezli Arnavut İş İnsanları Derneği üyeleri, milyarlarca dolarlık hacme sahip Arnavut iş dünyasıyla ticareti geliştirmeyi hedefliyor.

        Priştine'de bir otelde 17-18 Mayıs'taki Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı'na Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılan 25 iş insanı, farklı ülkelerden gelen Arnavut kökenli iş insanlarıyla yatırıma ve ihracata yönelik bağlantılar yaptı.

        Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) Başkanı Gökhan Biçen, AA muhabirine, Türkiye'de farklı alanlarda üretim yapan iş insanlarının fuara katılım sağladığını söyledi.

        Fuarın ikili iş görüşmeleri şeklinde geçtiğini anlatan Biçen, şöyle devam etti:

        "Aramızda enerji, inşaat, otomobil, tekstil ve mobilya sektöründen iş insanı bulunuyor. Dünyadaki Arnavut diasporası iş insanlarıyla bir araya gelerek güzel iş birliklerine imza atıyorlar. Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli iş insanlarının, dünya üzerine yayılmış Arnavut diasporası iş insanlarıyla ortak proje üretesini sağlayarak ülkemize, ekonomimize de katkı vermeyi amaçlıyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı da bu. Dünya üzerinde Arnavut diasporası olarak 7 milyon insan yaşıyor ve 150 milyar dolara yakın bir ekonomiye sahipler, bundan ülkemizi ve Türkiye'de yaşayanları faydalandırabilmeyi amaçlıyoruz."

        Küresel Arnavut Diasporası İş Ağı Birliği Onursal Başkanı Lazim Destani'nin 35 bin kişiye istihdam sağlayan dünyanın önemli iş insanlarından biri olduğuna işaret eden Biçen, "22 ülkenin temsilcisi ve dernek başkanı burada. Bunlar bulundukları ülkelerin ekonomilerine yön veren sanayiciler, Türk iş adamlarıyla buluşmaları çok değerli." ifadesini kullandı.

        İş insanı Lazim Destani de organizasyona çok büyük katılım olduğunu belirterek "Önümüzdeki yıllar daha geniş çapta bu etkinlik devam edecektir. Bizim sınırımız yok, 20’yi aşkın ülkeden gelen iş insanları burada. Kosova çok yeni bir ülke, hedefimiz her geçen yıl ilerlemek ve gelişmek. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye ile ekonomik işbirliklerinin ve çalışmalarının olduğuna değinen Destani, “Türkiye’deki insanları çok seviyoruz. Geçen yıl davet edildim, Bursa’da bulundum ve çok memnun kaldım. 7 büyük Türk firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye bundan 20 yıl önce nasıldı, bugün nasıl. Türkiye’nin gelişimi, bizim için çok güzel bir örnektir." diye konuştu.

        - "Türkiye’den geldiğimizi duyan herkes bizimle ticaretini attırmaya çalışıyor"

        Küresel Arnavut Diasporası İş Ağı Birliği Avrupa Başkanı Yll Blakaj ise fuara 433 firmanın katıldığını söyledi.

        Türk iş insanlarının da fuarda olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Blakaj, "Geçen yıl Bursa’daki fuara katılmıştık. Oradaki ihracat ve ithalat kapasitesinin büyüklüğünden de memnunuz. Ekonomik işbirlikleri konusunda iş insanlarımızı da yönlendiriyoruz." diye konuştu.

        Blakaj, milyonlarca avroluk ticari anlaşmaların fuardaki görüşmelerle yapıldığına işaret etti.

        Almanya Arnavut İş İnsanları Derneği Başkanı Nazmi Vika ise Türkiye ile işbirliğini arttırma noktasında girişimlerde bulunacaklarını dile getirerek "Avrupa genelindeki tüm Arnavut iş insanların amacı iş birliklerini attırmak. Bununla ilgili çalışmalara devamlı katılmaktayız." dedi.

        ARNİAD üyesi iş insanı Bayram Taşocak da otomotiv ve plastik ham madde alanında faaliyet gösterdiklerini aktararak şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl bu fuarın aynısını Türkiye’de düzenledik. Orada tanıştığımız iş insanlarıyla tekrar görüşme fırsatı bulduk. Ticaretimizi daha da geliştirme açısından görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Bu coğrafyayla ticaretimizi arttırmayı hedefliyoruz. Buralar bizim ata topraklarımız, kendi akrabalarımızla bir arada olmak çok değerli. Ticaretimizi geliştirmek bizim için önem taşıyor. Ülkemizin bu bölgenin tarihinde önemli bir yeri var. Türkiye’den geldiğimizi duyan herkes bizimle ticaretini attırmaya çalışıyor. Çok önem veriyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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