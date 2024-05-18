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        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi başladı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programı kapsamında yapılan ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:36
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        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi başladı
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programı kapsamında yapılan ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin startı verildi.

        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübünce (BOSSEK) geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 48'incisi yapılan yarışa katılan pilotlar ve yardımcı pilotlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu Doğu Otoparkı'ndaki son kontrollerinin ardından çıkışlarını tamamladı.

        71 otomobil ve 142 sporcunun yer alacağı Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda yarışacak.

        Ekipler, iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek.

        Organizasyonda bugün 13,35 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar-Göynükbelen-Karandere) etapları geçilecek.

        Yarınki 10,10 kilometrelik Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometrelik Downtown (Soğukpınar) etaplarının ardından ödül töreniyle sezonun son asfalt yarışı sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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