Bursa ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Aksoy'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından spor, halk oyunları ve bando takımı gösterileri yapıldı, şiirler okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının adından Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam eden törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının büyük bir tarihi adım olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, programın açılışında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandığını söyledi.

"19 Mayıs, bir milleti tarih sahnesinden silmeye çalışanlara karşı topyekun bir başkaldırıdır. 19 Mayıs, yeni bir başlangıç hatta yeniden doğuştur. Bu yolda, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' Türkiye’nin yarınları olan gençlerimiz için gece gündüz çalışmakta, onların en iyi şekilde yetişmesi, en iyi yerlerde olması için her türlü imkanı ve bu imkan çerçevesinde uygun ortamı hazırlamakta kararlıyız."

Etkinlikte, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve diğer ilgililer ile vatandaşlar yer aldı.